Мертенс победила Бенчич и вышла в 1/8 финала Australian Open
09:57
Бельгийка Элисе Мертенс 13 февраля в матче 3-го круга Australian Open в двух сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич — 6:2, 6:1. Матч длился час и три минуты.
Следующей соперницей Мертенс станет чешка Каролина Мухова, которая выбила из борьбы за трофей соотечественницу Каролину Плишкову — 7:5, 7:5.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 6:2, 6:1
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