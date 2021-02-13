Мертенс победила Бенчич и вышла в 1/8 финала Australian Open

Бельгийка Элисе Мертенс 13 февраля в матче 3-го круга Australian Open в двух сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич — 6:2, 6:1. Матч длился час и три минуты.

Следующей соперницей Мертенс станет чешка Каролина Мухова, которая выбила из борьбы за трофей соотечественницу Каролину Плишкову — 7:5, 7:5.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 6:2, 6:1