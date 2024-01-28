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Сегодня, 08:47

Мертенс и Си Сувэй стали победительницами Australian Open в парном разряде

Сергей Разин
корреспондент
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и Си Сувэй из Тайваня в финале Australian Open обыграли украинку Людмилу Киченок и Елену Остапенко из Латвии.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:1, 7:5. На счету победительниц эйс, 6 ошибок на второй подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. У Киченок и Остапенко 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Мертенс и Си Сувэй вместе уже побеждали в парном разряде: в 2021 году они стали победительницами турнира в Индиан-Уэллсе и Уимблдона.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 2) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) — 6:1, 7:5

Australian Open
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