Медведева оштрафовали на 9000 долларов за неспортивное поведение во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил крупный штраф за неспортивное поведение на корте во время матча второго круга против финна Эмиля Руусувуори на Открытом чемпионате Австралии-2024, сообщает Sportskeeda.

По информации источника, на спортсмена наложен штраф в размере 9000 долларов.

За нермативную лексику в четвертьфинале турнира штраф получил представитель Польши Хуберт Хуркач. В четвертом сете матча против Медведева он перебросил ракетку через сетку, выкрикнув несколько нецензурных выражений. Ему придется заплатить 7600 долларов.

Среди других игроков были оштрафованы Томми Пол (6000 долларов за разбивание ракетки в третьем круге) и Хольгер Руне (7600 долларов за неспортивное поведение).

В воскресенье, 28 января, Медведев поборется за титул «Большого шлема» с итальянцем Янником Синнером. Встреча между спортсменами начнется в 11.30 по московскому времени.