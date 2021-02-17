Медведев после победы над Рублевым обратился к сопернику в соцсетях

Российский теннисист Даниил Медведев 17 февраля после победы над соотечественником Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии обратился к сопернику на своей странице в Twitter.

«Никогда не бывает легко играть против друга и соотечественника. Андрей, безмерное уважение тебе», — написал Медведев.

Never easy to play friend and countryman. ?? Nothing but respect. @AndreyRublev97. On to the next match! @AustralianOpen ??? pic.twitter.com/9C2ShhuLxp — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 17, 2021

Ранее 17 февраля Медведев после матча с Рублевым заявил, что это была едва ли не лучшая его игра на турнире.

«Сегодня и у меня, и у Рублева стояла задача выйти в полуфинал турнира, и я рад, что мне это удалось. Наверное, это был мой лучший матч в году», — сказал Медведев во время флеш-интервью.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.