Медведев после победы над Рублевым обратился к сопернику в соцсетях

Российский теннисист Даниил Медведев 17 февраля после победы над соотечественником Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии обратился к сопернику на своей странице в Twitter.

«Никогда не бывает легко играть против друга и соотечественника. Андрей, безмерное уважение тебе», — написал Медведев.

Never easy to play friend and countryman. ?? Nothing but respect. @AndreyRublev97. On to the next match! @AustralianOpen ??? pic.twitter.com/9C2ShhuLxp