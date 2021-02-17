Полуфиналистка Australian Open призналась, что раньше ненавидела теннис

Американская теннисистка Дженнифер Брэди после победы в четвертьфинале Australian Open над соотечественницей Джессикой Пегулой (4:6, 6:2, 6:1) 17 февраля в интервью официальному сайту турнира призналась, что раньше ненавидела теннис.

«Признаюсь, раньше теннис я просто ненавидела. Не только смотреть, но и играть. Но сейчас отношение к делу меняется. Почему не бросила спорт? В колледже поняла, что учеба и офисная работа — это не мое. Мне понадобилось немного отойти от тенниса, чтобы понять его важность», — заявила Брэди.

В полуфинале 25-летняя американка встретится с чешкой Каролиной Муховой, которая в трех сетах обыграла австралийку Эшли Барти.