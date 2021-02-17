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Стало известно время полуфинала Карацев — Джокович на Australian Open

11:58
Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев. Фото Reuters
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Стало известно время полуфинального матча Australian Open Аслан Карацев — Новак Джокович.

Пресс-служба турнира опубликовала в Twitter расписание, в котором указано, что встреча Карацева и Джоковича состоится в четверг, 18 февраля. Матч начнется в 11.30 (мск).

В полуфинале мужской сетки Australian Open примут участие два россиянина. Помимо Карацева, до полуфинала дошел Даниил Медведев, который сыграет против победителя пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль.

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