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Сегодня, 09:33

Медведев является лидером по реализованным брейк-пойнтам на Australian Open-2024, Синнер — второй

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев возглавляет рейтинг игроков Открытого чемпионата Австралии-2024 по реализованным брейк-пойнтам.

27-летний россиян реализовал 33 брейк-пойнта за шесть сыгранных матчей в турнире. Второе место в данном списке занимает итальянец Янник Синнер, на счету которого 30 реализованных брейк-пойнтов.

В воскресенье, 28 января, Медведев и Синнер сыграют в финале Australian Open. Встреча между спортсменами начнется в 11.30 по московскому времени.

Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США. На счету 22-летнего итальянца пока нет титулов на ТБШ.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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