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Сегодня, 09:09

Появились кадры фотосессии Соболенко в белом платье с кубком Australian Open

Алина Савинова
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Арина Соболенко.
Фото Аккаунт Australian Open.

Официальный аккаунт Australian Open опубликовал фото белорусской теннисистки Арины Соболенко в белом платье с кубком в руках.

27 января 25-летняя белоруска победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии-2024. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Соболенко.

Представительница Белоруссии защитила прошлогодний титул на Australian Open и стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема». Также на ее счету 20 титулов на уровне WTA (из них 14 — в одиночном разряде).

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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