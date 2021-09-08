Медведев: «Я не думаю о Джоковиче»

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США отметил, что не думает о возможной встрече в финале с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Я не думаю о Джоковиче. Как мы уже увидели, на этом турнире любой может обыграть любого. Если мы с Новаком дойдем до финала, то я буду доволен, — приводит слова Медведева официальный сайт турнира. — Думаю, он тоже обрадуется. Он играет в те дни, когда не играю я. Я слежу за его матчами, потому что мне нравится смотреть теннис. Вот и все».

Напомни, в полуфинале Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.