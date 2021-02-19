Медведев прокомментировал победу над Циципасом в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги полуфинального матча на Открытом чемпионате Австралии, где он в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:2, 7:5.

«Я все время думал, что как в игре с Надалем, когда я проиграл первые два сета, а потом заиграл и выиграл, то и Циципас так может, — отметил Медведев после матча. — Что случилось в третьем сете? Я не волновался. Он повел в счете, но я рассчитывал на свои подачи и удачные виннерсы. Нельзя было доводить до четвертого сета, там могло случиться все, что угодно.

Я доминировал не только в длинных розыгрышах, но и в подачах на вылет. Когда я заставил Циципаса бегать туда-сюда, понял, что это мне поможет. Как итог — я в финале АО».

В финале 25-летний Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

Медведев — в финале Australian Open! Даниил победил Циципаса. Как это было