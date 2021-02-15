Медведев впервые сыграет в четвертьфинале Australian Open. Он может встретиться с Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала Australian Open обыграл Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

25-летний россиянин продлил свою серию до 18 матчей и впервые в карьере вышел в четвертьфинала турнира. Его соперником по четвертьфиналу станет победитель матча Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия). Отметим, что Рублев и Медведев стали победителями ATP Cup.

Ранее Медведев дважды доходил до 1/8 финала Australian Open (2019, 2020).