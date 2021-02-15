Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open после отказа соперника продолжить матч

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии после отказа своего соперника, норвежца Каспера Рууда, продолжить встречу.

Рублев выиграл первые два сета — 6:2, 7:6 (7:3), после чего Рууд отказался продолжить борьбу.

За выход в полуфинал турнира Рублев поборется с соотечественником Даниилом Медведевым, который в четвертом круге обыграл американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3).