Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open после отказа соперника продолжить матч

08:14
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
Теги:

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии после отказа своего соперника, норвежца Каспера Рууда, продолжить встречу.

Рублев выиграл первые два сета — 6:2, 7:6 (7:3), после чего Рууд отказался продолжить борьбу.

За выход в полуфинал турнира Рублев поборется с соотечественником Даниилом Медведевым, который в четвертом круге обыграл американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3).

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир