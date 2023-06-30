Медведев в первом круге Уимблдона сыграет с Фери, Рублев — с Перселлом
Пресс-служба Уимблдона опубликовала пары первого круга мужского одиночного турнира.
Первые матчи российских игроков выглядят следующим образом:
Даниил Медведев — Артур Фери (Великобритания);
Андрей Рублев — Макс Перселл (Австралия);
Александр Шевченко — Адриан Маннарино (Франция);
Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
Аслан Карацев — Люка Ван Аш (Франция).
Вторая ракетка мира Новак Джокович начнет турнир матчем с аргентинцем Педро Качином.
По ходу сетки в четвертьфинале Уимблдона Медведев может встретиться со Стефаносом Циципасом, Рублев — с Джоковичем.
Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Действующим победителем у мужчин является Новак Джокович, в финале обыгравший австралийца Ника Кирьоса.
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