Медведев в первом круге Уимблдона сыграет с Фери, Рублев — с Перселлом

Пресс-служба Уимблдона опубликовала пары первого круга мужского одиночного турнира.

Первые матчи российских игроков выглядят следующим образом:

Даниил Медведев — Артур Фери (Великобритания);

Андрей Рублев — Макс Перселл (Австралия);

Александр Шевченко — Адриан Маннарино (Франция);

Роман Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут (Испания);

Аслан Карацев — Люка Ван Аш (Франция).

Вторая ракетка мира Новак Джокович начнет турнир матчем с аргентинцем Педро Качином.

По ходу сетки в четвертьфинале Уимблдона Медведев может встретиться со Стефаносом Циципасом, Рублев — с Джоковичем.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Действующим победителем у мужчин является Новак Джокович, в финале обыгравший австралийца Ника Кирьоса.

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