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Касаткина в первом круге Уимблдона встретится с Доулхайд, Александрова — с Наварро

Сергей Разин
корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Пресс-служба Уимблдона опубликовала пары первого круга женского одиночного турнира.

Первые матчи российских теннисистко выглядят следующим образом:

Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд (США);

Камилла Рахимова — Кристина Бушкэ (Испания);

Людмила Самсонова — Ана Богдан (Румыния);

Вероника Кудерметова — Кайя Канепи (Эстония);

Анастасия Потапова — Селин Наэф (Швейцария);

Маргарита Бетова — Кая Юван (Словакия);

Мирра Андреева — Сиюй Ван (Китай);

Екатерина Александрова — Эмма Наварро (США);

Анна Блинкова — Янина Викмайер (Бельгия).

Елена Рыбакина из Казахстана начнет турнир матчем против американки Шелби Роджерс, белорусская теннисистка Арина Соболенко — против Панны Удварди из Венгрии.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Действующей победительницей является Елена Рыбакина, обыгравшая в финале Онс Жабер.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Уимблдон
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Камилла Рахимова
Мирра Андреева
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