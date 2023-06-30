Медведев в четвертьфинале Уимблдона может встретиться с Циципасом, Рублев — с Джоковичем

Пресс-служба Уимблдона представила возможные четвертьфинальные пары мужского одиночного турнира.

Третья ракетка мира Даниил Медведев (Россия) в 1/4 финала может встретиться со Стефаносом Циципасом (Греция), первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) — с Хольгером Руне (Норвегия), Янник Синнер (Италия) — с Каспером Руудом (Норвегия), а Андрей Рублев (Россия) — с третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем (Сербия).

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Действующим победителем у мужчин является Новак Джокович, в финале обыгравший австралийца Ника Кирьоса.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира