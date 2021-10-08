Даниил Медведев: «После победы на US Open люди постоянно пытались заплатить за меня в ресторане»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о росте своей популярности после победы на US Open.

«Не знаю, почему, но многие люди пытались заплатить за меня в ресторане. Обычно я отказываюсь, но иногда не получается. Не понимаю, почему я должен принимать такие подарки от людей, которых не знаю. Впрочем, иногда официант подходит и говорит, что я могу ни за что не платить, потому что мой счет уже оплачен. С одной стороны, это забавно, с другой — немного странно», — приводит Desert Sun слова Медведева.

12 сентября 2021 года Медведев выиграл US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. 25-летний россиянин впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».