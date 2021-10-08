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Даниил Медведев: «После победы на US Open люди постоянно пытались заплатить за меня в ресторане»

Медведев рассказал, что многие люди пытаются заплатить за него в ресторане после победы на US Open
10:46
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о росте своей популярности после победы на US Open.

«Не знаю, почему, но многие люди пытались заплатить за меня в ресторане. Обычно я отказываюсь, но иногда не получается. Не понимаю, почему я должен принимать такие подарки от людей, которых не знаю. Впрочем, иногда официант подходит и говорит, что я могу ни за что не платить, потому что мой счет уже оплачен. С одной стороны, это забавно, с другой — немного странно», — приводит Desert Sun слова Медведева.

12 сентября 2021 года Медведев выиграл US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. 25-летний россиянин впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

Дополнительная информация:

https://www.desertsun.com/story/sports/tennis/bnp/2021/10/07/bnp-paribas-open-top-seed-medvedev-still-motivated-even-after-u-s-open-victory/6037915001/

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Иван Торопцев все материалы автора
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