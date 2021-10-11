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Медведев — о вакцинации: «Это личное дело. Я не буду обсуждать свою медицинскую ситуацию»

Теннисист Даниил Медведев высказался о нежелании вакцинироваться от коронавируса
11 октября, 09:59
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался по поводу своего решения не делать прививку от коронавиурса из-за медицинских показателей.

Сообщалось, что невакцинированные игроки могут быть не допущены в Австралию на Australian Open.

«Это личное дело. Я не буду обсуждать свою медицинскую ситуацию. Но я готов играть Australian Open и даже пройти двухнедельный карантин, если потребуется», — цитирует Медведева tennisuptodate.com.

12 сентября 2021 года россиянин выиграл US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. 25-летний россиянин впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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