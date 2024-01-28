Дмитриева — о поражении Медведева в финале Australian Open: «Даня играл прекрасно, выше всяких похвал»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение Даниила Медведева против итальянца Янника Синнера в финале Australian Open — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

«Два великолепных игрока сражались на пределе своих возможностей. В первых двух сетах, Даня играл прекрасно, выше всяких похвал. Я почти никогда не видела его в такой игре. Потом он немного устал, сбавил в атаке. Он дал возможность Синнеру прийти в себя и это самое обидное. С этого момента Синнер немного имел преимущество. Дальше была равная битва, но Синнер великолепный игрок, молодой, предлагающий быстрый силовой теннис», — сказала Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут. Для 22-летнего Синнера это первая победа в турнирах «Большого шлема».

Софья Грецкая