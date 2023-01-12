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Сегодня, 07:49

Медведев попал в четверть с Надалем на Australian Open, Рублев — с Джоковичем

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Мельбурне прошла жеребьевка мужского Australian Open-2023.

Первый сеянный турнира Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с Джеком Дрэйпером. В его четверть попали россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Медведев стартует на Australian Open против американца Маркоса Гирона, а Хачанов встретится с испанцем Бернабе Сапатой Мираллесом.

Во вторую четверть из топ-сеяных попали Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер и Кэмерон Норри.

В третьей четверти Australian Open-2023 россиянин Андрей Рублев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а серб Новак Джокович — с испанцем Роберто Карбаллесом Баэной. Также в этой части Роман Сафиуллин встретится с Ником Кирьосом, а Аслан Карацев — с Григором Димитровым.

В нижней четверти Каспер Рууд поборется с Томасом Махачем, Тэйлор Фриц — с Николозом Басилашвили, а Александр Зверев — с победителем матча квалификации.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок мужского турнира запланирован на 29 января.

Источник: https://ausopen.com/draws
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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