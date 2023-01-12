Касаткина в первом круге Australian Open сыграет с Грачевой, Кудерметова — с Заневской, Павлюченкова — с Джорджи

В Мельбурне прошла жеребьевка женского Australian Open-2023.

В первой четверти первая ракетка мира Ига Свентек на старте встретится с Юле Нимайер из Германии, а Кори Гауфф — с Катериной Синяковой.

Россиянка Анна Калинская в этой части сетки сыграет с американкой Даниэль Коллинз, а Камилла Рахимова — с украинкой Катериной Байндль.

Во вторую четверть из топ-сеяных попали Джессика Пегула, которая сыграет с Жаклин Кристиан, и Мария Саккари, которая встретится с Юэ Юань.

Российская теннисистка Анна Блинкова поборется с Мэдисон Киз. А также в этой части сетки встретятся бывшие чемпионки Australian Open — Виктория Азаренко и София Кенин.

Дарья Касаткина в третьей четверти сетки сыграет с Варварой Грачевой. Там же Вероника Кудерметова встретится с Мариной Заневской, Екатерина Александрова — с Исалин Бонавентюр, а Евгения Родина и Каролин Гарсия — с квалифаерами.

В нижней четверти вторая сеяная Онс Жабер из Туниса поборется за выход во второй раунд со словенкой Тамарой Зиданшек. Арина Соболенко сыграет против Терезы Мартинцовой.

Россиянка Анастасия Павлюченкова начнет Australian Open матчем с Камилой Джорджи, Людмила Самсонова — с Жасмин Паолини, а Анастасия Потапова — со Слоун Стивенс.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.