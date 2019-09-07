Россиянин Даниил Медведев вышел в финал US Open, обыграв болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Даниил — первый российский финалист турнира «Большого шлема» за 14 лет у мужчин.

В 2005 году Марат Сафин вышел в финал Australian Open, где в четырех сетах обыграл австралийца Ллейтона Хьюитта.

В финале первая ракетка России встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 24).

Медведев — в финале US Open! Даниил в трех сетах победил Димитрова