Медведев — о фанатах Алькараса: «Теперь они могут идти спать»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в полуфинале US Open над Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3) поделился мнением о болельщиках на трибунах.

«Публика была шикарной. Я серьезно. У нас с Алькарасом были сумасшедшие розыгрыши и я чувствовал любовь к обоим теннисистам. Единственное, что на трибунах была где-то тысяча испанских болельщиков, которые кричали в решающем гейме между подачами. Это было некрасиво, но, похоже, они чувствовали агонию. Теперь они могут идти спать», — сказал Медведев в интервью после матча.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.