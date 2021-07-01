Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе во втором круге Уимблдона. Он обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:4, 6:1, 6:2).

«Чем быстрее выигрываешь на траве, тем лучше.

Карлос потрясающий игрок, в первом сете я даже удивился. Трава для него не лучшее покрытие, но он выложился на сто процентов. Уверен, что рано или поздно он попадет в топ-10.

Карлос уже показывает особенные результаты. В Австралии он впервые провел «Шлем» и сразу вышел во второй круг, на «Ролан Гаррос» — в третий. А я на первых четырех «Шлемах» одержал всего одну победу — здесь, на центральном корте. Так что «Уимблдон» для меня всегда будет особенным», — сказал Медведев в интервью после матча.

Россиянин сыграет в третьем круге турнира с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Бенжамен Бонзи (Франция).