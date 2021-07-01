Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев — о победе во втором круге Уимблдона: «Чем быстрее выигрываешь на траве, тем лучше»

19:51
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе во втором круге Уимблдона. Он обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:4, 6:1, 6:2).

«Чем быстрее выигрываешь на траве, тем лучше.

Карлос потрясающий игрок, в первом сете я даже удивился. Трава для него не лучшее покрытие, но он выложился на сто процентов. Уверен, что рано или поздно он попадет в топ-10.

Карлос уже показывает особенные результаты. В Австралии он впервые провел «Шлем» и сразу вышел во второй круг, на «Ролан Гаррос» — в третий. А я на первых четырех «Шлемах» одержал всего одну победу — здесь, на центральном корте. Так что «Уимблдон» для меня всегда будет особенным», — сказал Медведев в интервью после матча.

Россиянин сыграет в третьем круге турнира с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Дополнительная информация:

https://www.wimbledon.com/index.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/4 финала
«Не можем подняться с колен — это психология. Но Черчесову надо дать шанс». Интервью российского селекционера, работающего в Дании
«Матч Чехия — Дания в Баку — это полный бред». Резкое мнение о четвертьфинале Евро-2020
Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
vs
0
Офсайд