Блинкова и Фридзам прошли во второй круг парного турнира Уимблдона
20:44
Российская теннисистка Анна Блинкова и Анна-Лена Фридзам из Германии вышли во второй круг парного турнира Уимблдона.
В первом круге они обыграли Мэдисон Бренгл из США и Чжу Линь из Китая со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
В следующем раунде Блинкова и Фридзам сыграют с победительницами матча Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия) — Мию Като/Рената Ворачова (Япония/Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Анна-Лена Фридзам (Россия/Германия) — Мэдисон Бренгл/Чжу Линь (США/Китай) — 6:3, 3:6, 6:1
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