Блинкова и Фридзам прошли во второй круг парного турнира Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова и Анна-Лена Фридзам из Германии вышли во второй круг парного турнира Уимблдона.

В первом круге они обыграли Мэдисон Бренгл из США и Чжу Линь из Китая со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В следующем раунде Блинкова и Фридзам сыграют с победительницами матча Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия) — Мию Като/Рената Ворачова (Япония/Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Анна-Лена Фридзам (Россия/Германия) — Мэдисон Бренгл/Чжу Линь (США/Китай) — 6:3, 3:6, 6:1