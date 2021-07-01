Тарпищев прокомментировал выход Медведева в третий круг Уимблдона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в матче второго круга Уимблдона (6:4, 6:1, 6:2).

«Даниил на траве играет немного не по классике, выступает приблизительно как на харде. Он классом выше, поэтому неудивительно, что выиграл. Даниил выглядит уверенным в себе, это не может не радовать. Подавал недостаточно ровно, но видно, что как игрок он идет вверх. Думаю, что Даниил и дальше будет показывать хорошие результаты. Что касается сегодняшнего противника, то Карлоса считают талантливым теннисистом. От него требуют стабильности и высокого класса. Но у Медведева игра была намного лучше, чем у Карлоса», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также Тарпищев оценил дальнейшие шансы Андрея Рублева и Даниила Медведева на Уимблдоне.

«Их результаты зависят от сетки, потому что оба спортсмена не очень любят выступать на траве. Тяжело их сравнивать, ведь у них абсолютно разный стиль игры. Рублев — напор, спортивная наглость. Он играет без плана Б. Медведев же более творческий игрок, видит ее разнообразнее. Может играть с задней линии. Все зависит еще и от противника», — добавил Тарпищев.

25-летний Медведев сыграет в третьем круге турнира с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 32) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q)