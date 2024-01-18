Медведев на тай-брейке выиграл четвертый сет в матче с Руусувуори

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл четвертый сет в матче второго круга Australian Open против финна Эмиля Руусувуори — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1).

3-я ракетка мира Медведев в этой партии сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 53-й ракетки мира Руусувуори ни одного эйса и двойной, и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Матч уже длится 3 часа 55 минут. В Мельбурне сейчас 3 часа ночи.