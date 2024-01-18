Рыбакина и Блинкова сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов»

Россиянка Анна Блинкова и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6:4, 4:6, 7:6 (22:20)) сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов» во втором круге Australian Open-2024.

Решающий тай-брейк до 10 очков длился 31 минуту и закончился со счетом 22:20 в пользу Блинковой. Как сообщает Opta, он стал самым длинным в истории ТБШ в женском одиночном разряде.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.