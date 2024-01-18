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Сегодня, 18:59

Рыбакина и Блинкова сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Блинкова и Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Россиянка Анна Блинкова и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6:4, 4:6, 7:6 (22:20)) сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов» во втором круге Australian Open-2024.

Решающий тай-брейк до 10 очков длился 31 минуту и закончился со счетом 22:20 в пользу Блинковой. Как сообщает Opta, он стал самым длинным в истории ТБШ в женском одиночном разряде.

Анна Блинкова. Блинкова выиграла невероятный матч. Тай-брейк россиянки против Рыбакиной войдет в историю

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Елена Рыбакина
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