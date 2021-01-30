Матчи Australian Open смогут посещать не более 30 тысяч зрителей в день

Матчи Открытого чемпионата Австралии смогут посещать не более 30 тысяч болельщиков в день, информирует Reuters. Об этом заявил министр спорта штата Виктория Мартин Пакула. На последние пять дней турнира на игры будут допущены не более 25 тысяч зрителей в день.

«Таким образом, за 14 дней турнир посетят 390 тысяч зрителей, что примерно 50 процентов от средней посещаемости за последние годы, — отметил Пакула. — Конечно, это отличается от того, что было последние годы. Однако это самое крупное событие со зрителями за последние месяцы».

Напомним, ранее стало известно, что порядка 70 игроков проходят 14-дневный карантин в преддверии турнира. Они прилетели в Австралию на одних самолетах, в которых были зараженные коронавирусом пассажиры.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.