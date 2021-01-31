15 человек остается на карантине в преддверии Australian Open
15 человек в преддверии Australian Open еще остается на карантине, информирует Reuters. Среди них испанская теннисистка Паула Бадоса, которая азаразилась коронавирусом.
На карантине находились порядка 1000 человек, среди которых были как игроки, так и официальные лица турнира.
Напомним, что порядка 70 теннисистов были помещены на 14-дневный карантин по прилету в Австралию. На эту меру пошли власти страны, так как спортсмены лители в одних самолетах с заразившимися людьми.
Теперь же подавляющее большинство из них были освобождены от необходимости находится взаперти и могут свободно готовиться к Открытому чемпионату Австралии.
Как отмечается, в штате Виктория 29-й день подряд не фиксируются случаи передачи коронавируса.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю