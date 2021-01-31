15 человек остается на карантине в преддверии Australian Open

15 человек в преддверии Australian Open еще остается на карантине, информирует Reuters. Среди них испанская теннисистка Паула Бадоса, которая азаразилась коронавирусом.

На карантине находились порядка 1000 человек, среди которых были как игроки, так и официальные лица турнира.

Напомним, что порядка 70 теннисистов были помещены на 14-дневный карантин по прилету в Австралию. На эту меру пошли власти страны, так как спортсмены лители в одних самолетах с заразившимися людьми.

Теперь же подавляющее большинство из них были освобождены от необходимости находится взаперти и могут свободно готовиться к Открытому чемпионату Австралии.

Как отмечается, в штате Виктория 29-й день подряд не фиксируются случаи передачи коронавируса.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

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