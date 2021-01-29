Australian Open 2021: даты, расписание, участники, фавориты

Что нужно знать об Открытом чемпионате Австралии. Формат турнира, даты и место проведения, призовой фонд и карантин, сеяные игроки и фавориты, расписание и сетка соревнований.

Australian Open 2021 (Открытый чемпионат Австралии по теннису) — первый турнир «Большого шлема» в текущем сезоне. Изначально должен был пройти с 18 по 31 января, но из-за пандемии коронавируса передвинут на период с 8 по 21 февраля. Матчи пройдут на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-парк». Призовой фонд соревнований составит 55,2 миллиона долларов. Открытый чемпионат Австралии — первый турнир после локдауна, который собрал практически всех ведущих теннисистов ATP-тура и WTA-тура. В основных сетках Австралиан Опен 2021 по 128 игроков в одиночных разрядах и по 64 — в парных. Рассказываем, кто является фаворитом турнира.

Серена Уильямс. Фото AFP

Australian Open 2021: даты проведения турнира

Основной турнир одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису стартует 8 февраля и завершится 21 февраля. Квалификация впервые в истории из-за пандемии состоялась в катарской Дохе, Катар (мужчины) и Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (женщины), с 10 по 13 января. После завершения отбора сотни игроков и членов их команд прибыли чартерными рейсами в Мельбурн, где отправились на двухнедельный карантин, сдавая ежедневные тесты на COVID-19. Шесть звезд (Наоми Осака, Серена Уильямс, Симона Халеп, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим) по специальному соглашению находились на изоляции в Аделаиде. По окончании карантина участники Аустралиан Оупен сыграют несколько разогревочных турниров, в том числе мужской командный чемпионат ATP Cup, на который приглашена сборная России.

Роджер Федерер. Фото Reuters

Australian Open 2021: участники

В Открытом чемпионате Австралии не смогут принять участие: швейцарец Роджер Федерер (не успел восстановиться после операции на колене), американец Джон Изнер (не захотел проходить карантин), британец Энди Маррей (положительный тест на коронавирус), голландка Кики Бертенс (травма), украинка Деяна Ястремская (отстранение за допинг), американки Мэрисон Кис и Аманда Анисимова (положительные тесты на коронавирус), а также некоторые другие теннисисты. Не исключены снятия с турнира в последний момент.

Первой ракеткой мужского турнира будет серб Новак Джокович, он действующий чемпион и ранее побеждал в Мельбурне восемь раз. Среди фаворитов — россиянин Даниил Медведев, выигравший в конце прошлого года ATP Finals в Лондоне. У женщин первый номер посева — австралийка Эшли Барти, которая в прошлом году проиграла в полуфинале будущей победительнице Софье Кенин из США. Среди фавориток — Арина Соболенко из Белоруссии, выигравшая подряд три турнира WTA, в том числе январский в Абу-Даби.

Симона Халеп. Фото Reuters

Australian Open 2021: формат

Турнир традиционно пойдет по олимпийской схеме с матчами на вылет. Мужчины на «Больших шлемах» играют поединок из пяти сетов (до двух побед), женщины и пары — из трех сетов (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин) назначается супертайбрейк до 10 очков (а не до семи, как во всех прочих сетах). Для победы на турнире необходимо пройти шесть раундов плюс финал, то есть выиграть семь матчей подряд.

Новак Джокович. Фото AFP

Австралиан Опен 2021: расписание соревнований

Расписание Australian Open 2021 на конкретные дни составляется организаторами приблизительно за сутки до проведения игр. Теннисисты распределяются по кортам и по времени в зависимости от интереса, который представляют их матчи для публики, по мнению организаторов турнира. Наиболее важные поединки ставятся на центральные корты в вечерний прайм-тайм. На первой неделе встречи обычно начинаются в 11 утра по времени Мельбурна (3 утра по времени Москвы) и заканчиваются глубокой ночью. Шаблон расписания в одиночном разряде выглядит так:

8 и 9 февраля. Мужчины и женщины. Первый раунд

10 и 11 февраля. Мужчины и женщины. Второй раунд

12 и 13 февраля. Мужчины и женщины. Третий раунд

14 и 15 февраля. Мужчины и женщины. Четвертый раунд

16 и 17 февраля. Мужчины и женщины. Четвертьфинал

18 февраля. Женские полуфиналы и один мужской полуфинал

19 февраля. Второй мужской полуфинал

20 февраля. Женский финал

21 февраля. Мужской финал

Однако организаторы могут вносить в шаблон изменения — в частности, из-за погоды или из-за необходимости доиграть матчи предыдущего дня.

Рафаэль Надаль. Фото Reuters

Australian Open 2021: сетка турнира

Жеребьевка основных сеток турнира, в которых определятся пары первого раунда, состоится 4 февраля. В одиночных турнирах будут посеяны по 32 лучших теннисиста.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Открытый чемпионат Австралии 2021: призовой фонд

Призовой фонд Australian Open 2021 составит 71,500,000 австралийских долларов (55,2 миллиона долларов США). По раундам средства распределяются следующим образом.

Призовые AO 2021 (одиночный разряд, основная сетка)

Раунды Денежный приз (в долларах США) Победитель 2,113,375 Финалист 1,152,750 Полуфиналисты 653,225 Четвертьфиналисты 403,463 4 раунд 245,920 3 раунд 165,228 2 раунд 115,275 1 раунд 76,850

В этом году призовые для начальных раундов были повышены ради того, чтобы стимулировать максимальное количество игроков приехать в Австралию, несмотря на карантин. Для многих теннисистов, не претендующих на серьезные результаты, это действительно стало важным фактором.

Наоми Осака. Фото Reuters

Australian Open 2021: фавориты турнира

Букмекеры выделяют первую ракетку мира серба Новака Джоковича — вероятность его новой победы в Мельбурне считается наиболее высокой. Примерно на одном уровне котируются испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и россиянин Даниил Медведев.

У женщин фаворит — победительница прошлогоднего US Open японка Наоми Осака. Также букмекеры верят в американского ветерана Серену Уильямс — несмотря на то, что она после ухода в декрет в 2017 году не выиграла ни одного турнира «Большого шлема». Далее примерно на одном уровне идут австралийка Эшли Барти, белоруска Арина Соболенко и Симона Халеп из Румынии.

Впрочем, из-за срыва традиционного начала сезона форма многих игроков пока оставляет вопросы. Кроме того, на качестве игры наверняка отразится длительный карантин. Так что в ходе турнира неожиданностей наверняка будет гораздо больше, чем обычно. В Австралии обычно серьезным фактором оказывается жаркая погода. Однако в феврале в Мельбурне обычно нет такой испепеляющей жары, как в январе, когда традиционно проводится первый «Большой шлем».

Australian Open 2021: карантин в Австралии

Правительство австралийского штата Виктория настояло, чтобы все приехавшие на Открытый чемпионат Австралии прошли жесткий карантин — 14-дневную изоляцию в гостиничных номерах в Мельбурне. При отрицательных тестах на ковид спортсменам было разрешено на пять часов в день покидать свои комнаты ради тренировок в строго отведенных местах в строго ограниченных группах. Однако более 70 игроков оказались лишены и такой возможности. В чартерах, которыми они прибыли в Австралию, оказались зараженные пассажиры, и всем контактировавшим с носителями вируса запретили выходить на улицу даже ради тренировок. Многие тяжело переживали заточение, в том числе психологически, и заявляли, что после тренировок в номерах показывать теннис элитного уровня нереально.

Некоторые теннисисты жаловались на условия проживания, качество еды, бытовые трудности и многое другое. У одного из судей во время прохождения карантина стало плохо с сердцем — его пришлось госпитализировать. При этом жители Австралии обвиняли спортсменов в изнеженности и нежелании идти на жертвы ради здоровья простых людей. В центре скандала также оказалась Эшли Барти, которую увидели в супермаркете без маски. Многие жители Мельбурна жаловались на то, что чиновники из-за пандемии не позволяют им вернуться домой из других стран и регионов Австралии, притом что для теннисистов почему-то было сделано исключение.

Несколько игроков, у которых выявили коронавирус, были переселены в отдельный отель, и, скорее всего, они не примут участия в турнире. Все остальные, прошедшие карантин, смогут свободно передвигаться по Австралии, «пузыря», как на открытых чемпионатах США и Франции, на сей раз не предусмотрено. На трибунах Australian Open также будут болельщики, хотя некоторые ограничения сохраняются. Австралия благодаря жестким мерам добилась очень низких показателей заболеваемости COVID-19. Однако есть опасения, что приезд такого количества иностранцев может привести к новой волне заражений. Правительство штата Виктория не решилось на отмену турнира, который является самым коммерчески успешным событием в стране, но предприняло серьезные меры предосторожности.