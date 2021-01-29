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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Американская теннисистка Кенин рассказала о своем отношении к Серене Уильямс

22:17
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Действующая чемпионка Australian Open американка София Кенин призналась, что 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серене Уильямс вдохновила ее.

«Уильям добилась больших успехов, она меня вдохновила, как и многих других молодых спортсменом, которые подражали ей. Всю свою карьеру я равнялась на нее, даже когда не была профи. Всегда за нее болела на «Шлемах».

Здорово, что сейчас я выше Серены в рейтинге, но я не перестаю ее уважать, прекрасная теннисистка. Я все равно не могу принять ее подачу, хотя и знаю, как она подает», — цитирует Кенин theage.com.au.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются Кенин и серб Новак Джокович.

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