Матч US Open Гауфф — Мухова прерван из-за протестов защитников окружающей среды

Протестующие остановили полуфинальный матч US Open между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой. Встреча была прервана во втором сете при счете 6:4, 1:0 в пользу американки.

Трансляция на телеканале ESPN была прервана, когда двое мужчин и одна женщина выступили против использования ископаемого топлива. Были слышны очень громкие крики: «Конец ископаемому топливу!»

Пресс-служба ESPN предоставила расплывчатое описание произошедшего, но признала, что это был «экологический протест». Согласно трансляции, теннисисткам была предоставлена возможность вернуться в раздевалку и провести время в коридоре, пока их тренеры использовали отведенное время, чтобы покинуть корт.

Ожидается, что Гауфф и Мухова получат трехминутную разминку, когда матч возобновится.