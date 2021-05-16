Маррей пропустит Roland Garros
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Британский теннисист Энди Маррей не выступит на Roland Garros, сообщает Sky Sports 16 мая. По данным источника, спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к Уимблдону.
34-й британец ранее выступил на турнире в Риме только в парном разряде. Ожидалось, что на следующей неделе он сыграет один из грунтовых турниров в Женеве или Лионе, но его нет в списке участников соревнований. В нынешнем сезоне он сыграл в Монпелье и Роттердаме, где не смог пройти дальше второго раунда.
Маррей, который ранее был первой ракеткой мира, сейчас занимает 123-е место в рейтинге АТР в одиночном разряде.
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