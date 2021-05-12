Матчи «Ролан Гаррос» смогут посещать не более 5 тысяч зрителей в день
16:59
Матчи теннисного турнира «Ролан Гаррос» смогут посещать не более 5 388 болельщиков в день, информирует L'?quipe.
По информации источника, на последние пять дней турнира на игры будут допущены не более 13 146 зрителей в день.
Срок проведения «Ролан Гарроса» — с 24 мая по 13 июня. Во Франции с начала пандемии выявлено более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Roland-garros-pourra-accueillir-5-000-spectateurs-par-jour/1251472
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