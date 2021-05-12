Матчи «Ролан Гаррос» смогут посещать не более 5 тысяч зрителей в день

Матчи теннисного турнира «Ролан Гаррос» смогут посещать не более 5 388 болельщиков в день, информирует L'?quipe.

По информации источника, на последние пять дней турнира на игры будут допущены не более 13 146 зрителей в день.

Срок проведения «Ролан Гарроса» — с 24 мая по 13 июня. Во Франции с начала пандемии выявлено более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом.