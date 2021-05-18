Швейцарец Станислас Вавринка не выступит на Открытом чемпионате Франции по теннису, информирует L'Equipe.

В марте 36-летний Вавринка перенес операцию на левой ноге. Теннисист ранее в этом месяце уже пропустил турниры в Мадриде и Риме.

Вавринка является победителем Открытого чемпионата Австралии 2014 года, Rolan Garros-2015 и US Open-2016. Он идет на 24-м месте в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат Франции пройдет 30 мая — 13 июня.