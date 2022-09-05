Маррей назвал главную причину поражения от Берреттини в третьем круге US Open

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в третьем круге US Open-2022.

«Большую часть матча я плохо подавал, ситуация улучшилась только в третьем сете. Он очень хорошо подавал и набрал много очков благодаря этому удару. Я думаю, это и стало главной причиной поражения. В любом случае я провел хороший матч против одного из лучших в мире. Я могу быть доволен тем уровнем, который я продемонстрировал. В будущем я постараюсь выступить еще лучше», — приводит слова Маррея TennisWorld.

Также 35-летний теннисист высказал по поводу долголетия Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Если вы посмотрите на то, как двигаются Надаль и Джокович, которые примерно одного возраста со мной, вы поймете, что у них нет ни малейшего спада по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад. Я упал с этой точки зрения», — сказал Маррей.

Маррей проиграл итальянцу Маттео Берреттини в третьем круге US Open со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (7:1), 3:6.