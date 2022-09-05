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5 сентября, 07:37

Медведев о потере первой строчки: «Плакать в раздевалке не буду, но все равно расстроен»

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что после завершения US Open он потеряет звание первой ракетки мира.

«Пока вы не сказали об этом, я не помнил. Это не очень приятно, потому что, конечно, хоть я сейчас и стараюсь держать лицо, я огорчен. Плакать в раздевалке не буду, но все равно расстроен. Несколько дней мне будет грустновато, буду сидеть в телефоне или смотреть сериал на компе. Но о том, что я больше не буду номером один, сразу после матча я не думал. На каком месте я окажусь, тоже не знаю. Наверное, на третьем-четвертом. Наверное, Алькарас тоже меня обойдет. Хотя не знаю», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин также добавил: «Это тоже мотивирует прибавлять. Конечно, на «Шлемах» в этом году я был недостаточно хорош. Не победил в Австралии, хотя шанс был, на «Уимблдоне» сыграть не смог, на «Ролан Гаррос» проиграл в четвертом круге — как и здесь. Нужно было выступать лучше. Нужно больше очков, если я хочу снова стать первым».

Медведев в четвертом круге US Open уступил австралийцу Нику Кирьосу — 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Россиянин по окончании Открытого чемпионата США потеряет звание первой ракетки мира. На лидерство в рейтинге претендуют испанцы Рафаэль Надаль (3-й) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).

US Open
Даниил Медведев
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