Макинрой: «Медведев — гениальный стратег, но Синнер будет более свежим»

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой рассказал, какое преимущество будет у итальянца Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Я уже считал Даниила Медведева гениальным стратегом, он это доказал еще раз [в полуфинале]. Он сделал все, чтобы вернуться в игру. Но Даниил провел три пятисетовых матча, а Синнер на турнире проиграл только один сет. Было бы замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, но ему, должно быть, физически непросто. Синнер будет более свежим, и в этом для меня разница между ними», — приводит Tennis365 слова Макинроя.

Матч между Медведевым и Синнером в финале Australian Open пройдет 28 января и начнется в 11.30 по московскому времени.

27-летний россиянин является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США. У 22-летнего итальянца пока нет титулов на ТБШ.