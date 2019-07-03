Квитовой было страшно выходить на корт

Двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова поделилась ощущениями от первого выхода на корт после травмы левого предплечья.

– Все, конечно, будет побаливать, но я рада, что во время матча ничего не чувствовала, – цитирует wimbledon.com Квитову. - Конечно, мне было страшно выходить на корт, я не знала, как рука отреагирует. Но все было в порядке, и я рада, что победила в двух сетах. Я удивлена тем, как хорошо играла Онс. Но мне кажется, в нашем матче все решила моя мощь.

В первом круге Уимблдона-2019 Квитова обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 6:4, 6:2. В следующем раунде чешка сыграет с француженкой Кристиной Младенович.