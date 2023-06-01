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Сегодня, 19:59

Кудерметовой запретили играть на «Ролан Гаррос» с нашивкой российской компании

Виталий Косик
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Россиянке Веронике Кудерметовой запретили играть на «Ролан Гаррос» со спонсорской нашивкой компании «Татнефть», сообщают «РИА Новости».

В первом круге турнира Кудерметова проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой.

«Любая коммерческая символика, нарушающая правительственные и телевизионные правила, запрещена. «Татнефть» входит в список запрещенных», — заявили в пресс-службе турнира.

Ранее на турнирах в Риме и Штутгарте россиянка играла со спонсорской нашивкой.

Источник: РИА Новости
Теннис
Вероника Кудерметова
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