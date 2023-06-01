Кудерметовой запретили играть на «Ролан Гаррос» с нашивкой российской компании
Россиянке Веронике Кудерметовой запретили играть на «Ролан Гаррос» со спонсорской нашивкой компании «Татнефть», сообщают «РИА Новости».
В первом круге турнира Кудерметова проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой.
«Любая коммерческая символика, нарушающая правительственные и телевизионные правила, запрещена. «Татнефть» входит в список запрещенных», — заявили в пресс-службе турнира.
Ранее на турнирах в Риме и Штутгарте россиянка играла со спонсорской нашивкой.
Источник: РИА Новости
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