Кудерметовой запретили играть на «Ролан Гаррос» с нашивкой российской компании

Россиянке Веронике Кудерметовой запретили играть на «Ролан Гаррос» со спонсорской нашивкой компании «Татнефть», сообщают «РИА Новости».

В первом круге турнира Кудерметова проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой.

«Любая коммерческая символика, нарушающая правительственные и телевизионные правила, запрещена. «Татнефть» входит в список запрещенных», — заявили в пресс-службе турнира.

Ранее на турнирах в Риме и Штутгарте россиянка играла со спонсорской нашивкой.