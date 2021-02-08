Тим в трех сетах победил Кукушкина и вышел во второй круг Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим в матче 1-го круга Australian Open 8 февраля победил представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3. Матч длился два часа и 42 минуты.

Следующим соперником третьей «ракетки» турнира станет победитель в матче Уго Дальен (Боливия) — Доминик Кемпфер (Германия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3

Тэйлор Фритц (США, 27) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2, 7:6 (8:6)

Миомир Кецманович (Сербия) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:2, 6:4, 6:3