Тим в трех сетах победил Кукушкина и вышел во второй круг Australian Open
08:49
Австрийский теннисист Доминик Тим в матче 1-го круга Australian Open 8 февраля победил представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3. Матч длился два часа и 42 минуты.
Следующим соперником третьей «ракетки» турнира станет победитель в матче Уго Дальен (Боливия) — Доминик Кемпфер (Германия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3
Тэйлор Фритц (США, 27) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2, 7:6 (8:6)
Миомир Кецманович (Сербия) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:2, 6:4, 6:3
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