Зверев вышел во второй круг Australian Open
09:33
Немецкий теннисист Александр Зверев в стартовом матче Australian Open 8 февраля обыграл в четырех сетах американца Маркоса Гирона — 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. Матч длился два часа и 45 минут.
Следующим соперником 23-летнего Зверева станет победитель в матче Максим Кресси (США) — Даниэль Таро (Япония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Маркос Гирон (США) — 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 6:3, 6:2
Джеймс Дакуорт (Австралия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:3, 6:2, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю