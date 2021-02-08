Зверев вышел во второй круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев в стартовом матче Australian Open 8 февраля обыграл в четырех сетах американца Маркоса Гирона — 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. Матч длился два часа и 45 минут.

Следующим соперником 23-летнего Зверева станет победитель в матче Максим Кресси (США) — Даниэль Таро (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Маркос Гирон (США) — 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 6:3, 6:2

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:3, 6:2, 6:4