Кудерметова с бельгийкой Мертенс вышли во второй круг парного разряда Australian Open
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграла соотечественницу Анну Блинкову, играющую вместе с белоруской Александрой Соснович (6:7 (5:7), 6:3, 6:4) в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.
В следующем круге россиянка и бельгийка встретятся с Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Анна Блинкова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3)
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