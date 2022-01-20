Кудерметова с бельгийкой Мертенс вышли во второй круг парного разряда Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграла соотечественницу Анну Блинкову, играющую вместе с белоруской Александрой Соснович (6:7 (5:7), 6:3, 6:4) в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

В следующем круге россиянка и бельгийка встретятся с Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 3) — Анна Блинкова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3)