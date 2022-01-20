Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева над литовцем Ричардасом Беранкисом (6:4, 6:2, 6:0) в матче второго круга Australian Open.

«Я сразу говорил, что Андрею с Беранкисом достаточно комфортно должен сыграть, — приводит слова Чеснокова «Чемпионат». — Рублев двигается лучше, удары плотнее. Даже близко никаких проблем не было. Как будто гвоздь торчал, а Андрей его забил. Что касается эмоций, то они нужны Рублеву. Если Андрей держит эмоции в себе, то просто играет. А когда он выплескивает их наружу, то играет лучше и более концентрированно. В основном это настраивает его на хорошую игру».

В третьем круге Australian Open Рублев встретится с хорватом Марином Чиличем, который победил словака Норберта Гомбоша (6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)).