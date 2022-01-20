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Чесноков — о победе Рублева над Беранкисом: «Как будто гвоздь торчал, а Андрей его забил»

Чесноков прокомментировал Рублева над Беранкисом во втором круге Australian Open
Карен Саркисян
Корреспондент

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева над литовцем Ричардасом Беранкисом (6:4, 6:2, 6:0) в матче второго круга Australian Open.

«Я сразу говорил, что Андрею с Беранкисом достаточно комфортно должен сыграть, — приводит слова Чеснокова «Чемпионат». — Рублев двигается лучше, удары плотнее. Даже близко никаких проблем не было. Как будто гвоздь торчал, а Андрей его забил. Что касается эмоций, то они нужны Рублеву. Если Андрей держит эмоции в себе, то просто играет. А когда он выплескивает их наружу, то играет лучше и более концентрированно. В основном это настраивает его на хорошую игру».

В третьем круге Australian Open Рублев встретится с хорватом Марином Чиличем, который победил словака Норберта Гомбоша (6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)).

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4581673-kak-budto-gvozd-torchal-a-on-ego-zabil-chesnokov-o-matche-rublyova-s-berankisom.html
Теннис
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Андрей Чесноков
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