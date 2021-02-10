Кудерметова прокомментировала победу над Грачевой на Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над соотечественницей Варварой Грачевой во втором круге Australian Open. Кудерметова взяла верх в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:2.

«Матч был непростой, в первом сете все складывалось не совсем так, как мне бы хотелось, — цитирует Eurosport Кудерметову. — После матча я услышала, что мне сказали тренеры: в первом сете я вообще не делала то, о чем мы договаривались перед матчем. Поэтому, наверное, первый сет был тактически неправилен. Во втором сете я постаралась вспомнить, что мне говорили, постараться преследовать как раз те действия, которые должна. И это принесло результат».

В третьем круге Кудерметова сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп.