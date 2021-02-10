Кудерметова прокомментировала победу над Грачевой на Australian Open
Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над соотечественницей Варварой Грачевой во втором круге Australian Open. Кудерметова взяла верх в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:2.
«Матч был непростой, в первом сете все складывалось не совсем так, как мне бы хотелось, — цитирует Eurosport Кудерметову. — После матча я услышала, что мне сказали тренеры: в первом сете я вообще не делала то, о чем мы договаривались перед матчем. Поэтому, наверное, первый сет был тактически неправилен. Во втором сете я постаралась вспомнить, что мне говорили, постараться преследовать как раз те действия, которые должна. И это принесло результат».
В третьем круге Кудерметова сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп.
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.ru/tennis/australian-open/2021/story_sto8114237.shtml
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