Карацев повторил рекорд века. Раньше так играли Агасси и Надаль

114-й номер мирового рейтинга одержал самую крупную победу на турнирах «Большого шлема» среди российских теннисистов.

27-летний Аслан Карацев, впервые в карьере пробившийся в основную сетку турнира «Большого шлема», во втором круге одержал разгромную победу над белорусом Егором Герасимовым, уступив лишь в одном из 18 сыгранных геймов. Россиянин стал всего шестым теннисистом, которому удалось отдать сопернику по мэйджору всего один гейм. Ранее подобного добивались только мировые звезды — Андре Агасси, Энди Маррэй, Томаш Бердых, Давид Феррер и Рафаэль Надаль. С 1993 года, когда спортсмены стали выступать на турнирах под российским флагом, был зафиксирован всего один абсолютный разгром. В Париже испанец Серди Бругера взял все 18 геймов у француза Тьерри Гампиона.

Самые крупные победы на турнирах «Большого шлема» в XXI веке. Фото «СЭ»

Логично, что Карацев переписал и российскую истории «Больших шлемов», одержав самую крупную победу. Ранее россияне пять раз побеждали со счетом 18:3 по геймам. Особенно быстрые матчи любил Михаил Южный, четырежды позволявший соперникам взять всего гейм, еще одна такая игра на счету Марата Сафина, разгромившего 16 лет назад юного Новака Джоковича. Кстати, лидер российского тенниса Даниил Медведев самую крупную победу одержал над южноафриканцем Ллойдом Харрисом со счетом 6:1, 6:2, 6:1.

Самые крупные победы российских теннисистов на турнирах «Большого шлема». Фото «СЭ»

Наконец, Карацев стал седьмым россиянином-дебютантом, которому удалось сходу пробиться в третий круг. Правда, Андрей Чесноков и Александр Волков свою карьеру на высшем уровне начинали еще под советским флагом. А вот одержать три победы на первом в карьере турнире «Большого шлема» получалось только у двоих игроков — Александра Волкова в 1987-м и Марата Сафина в 1998-м.

(Кирилл Бурдаков)