Димитров вышел в третий круг Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров во втором круге Australian Open обыграл австралийца Алекса Болта со счетом 7:6 (7:1), 6:1, 6:2.

Встреча длилась 1 час 53 минуты. 21-я ракетка мира сделал 10 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

В третьем круге Димитров встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 7:6 (7:1), 6:1, 6:2