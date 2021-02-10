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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Димитров вышел в третий круг Australian Open

16:44
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Болгарский теннисист Григор Димитров во втором круге Australian Open обыграл австралийца Алекса Болта со счетом 7:6 (7:1), 6:1, 6:2.

Встреча длилась 1 час 53 минуты. 21-я ракетка мира сделал 10 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

В третьем круге Димитров встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 7:6 (7:1), 6:1, 6:2

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