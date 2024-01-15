Кудерметова проиграла Голубич в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла швейцарке Виктории Голубич в первом круге Australian Open — 6:7, 6:1, 1:6. Матч продлился 2 часа 22 минуты.
Голубич один раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. У Кудерметовой шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Голубич сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:1
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