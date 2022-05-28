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Сегодня, 20:30

Кудерметова и Мертенс вышли в третий круг парного турнира «Ролан Гаррос»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс из Бельгии вышли в третий круг парного турнира «Ролан Гаррос».

Во втором круге они победили Лейлу Фернандес из Канады и Кирстен Флипкенс из Бельгии со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 26 минут.

В следующем раунде Кудерметова и Мертенс сыграют с Сюй Ифань и Ян Чжаосюань (Китай).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Лейла Фернандес/Кирстен Флипкенс (Канада/Бельгия) — 6:2, 6:2

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
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