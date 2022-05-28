Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:15

Чилич сыграет с Медведевым в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Марин Чилич из Хорватии вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

В третьем круге он победил Жиля Симона из Франции со счетом 6:0, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 56 минут.

В следующем раунде Чилич сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее в третьем круге обыграл серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:4, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия, 20) — Жиль Симон (Франция, WC) — 6:0, 6:3, 6:2

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Марин Чилич
0
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости