Чилич сыграет с Медведевым в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Марин Чилич из Хорватии вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

В третьем круге он победил Жиля Симона из Франции со счетом 6:0, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 56 минут.

В следующем раунде Чилич сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее в третьем круге обыграл серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:4, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия, 20) — Жиль Симон (Франция, WC) — 6:0, 6:3, 6:2